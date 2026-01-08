Ричмонд
На трассе под Самарой автомобиль столкнулся с косулей

Дикое животное после ДТП под Самарой скрылось в лесу, полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В Елховском районе автомобиль столкнулся с диким животным. Об этом сообщили и в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в среду, 7 января, около 19:10 на 4 км автодороги «Самара-Ульяновск-Новая Бинарадка». Там 34-летний водитель на автомобиле Changan совершил наезд на косулю, внезапно выбежавшую на проезжую часть.

По предварительной информации ГУ МВД, после столкновения животное скрылось в лесном массиве. В результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.