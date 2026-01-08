В ФСБ подтвердили возвращение баскетболиста Касаткина в Россию

Уточняется, что спортсмена вернули в Россию в обмен на осужденного в России француза Лорана Винатье. По данным ведомства, Винатье в 2024 году приговорили к трем годам лишения свободы по статьям о шпионаже и неисполнении обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов.