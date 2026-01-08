Ричмонд
В ФСБ подтвердили возвращение баскетболиста Касаткина в Россию

Российского баскетболиста Даниила Касаткина, который был подозреваемым по делу о киберпреступлениях и находился под угрозой экстрадиции в США, вернули в РФ. Об этом 8 января сообщили в ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что спортсмена вернули в Россию в обмен на осужденного в России француза Лорана Винатье. По данным ведомства, Винатье в 2024 году приговорили к трем годам лишения свободы по статьям о шпионаже и неисполнении обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов.

Винатье был помилован указом президента России Владимира Путина.

Касаткина отпустили из французской тюрьмы в ночь на четверг, 8 января. Адвокат спортсмена Фредерик Бело добавил, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню не подписал решение об экстрадиции Касаткина в США, которое ранее принял французский суд.

Суд Парижа 29 октября постановил экстрадировать Касаткина в США. В свою очередь, посольство РФ осудило решение Франции. Позднее, 8 ноября, Бело сообщал, что спортсмен не будет оспаривать постановление суда о его экстрадиции.

Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря пообещал разобраться с делом Винатье.