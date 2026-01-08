Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии

Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.