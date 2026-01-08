Власти Киева предупредили о возможном отключении электроэнергии

«Из-за похолодания… просим киевлян заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и комфорте… Проверьте заряд пауэрбанков и портативных зарядных станций, подготовьте фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки. Позаботьтесь о теплых домашних вещах и одеялах… Сделайте запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения… По возможности утеплите дом», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале горадминистрации.
Кроме того, горожанам рекомендуют сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и источников питьевой воды.
В настоящее время температура воздуха в Киеве составляет минус 1 градус. Согласно прогнозам, в воскресенье она понизится до 9 градусов мороза.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Ранее экс-министр энергетики Украины Юрий Продан заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей. Поэтому он призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами. В конце декабря 2025 года гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом, эта зима может стать самой тяжелой за последние годы.