На западе Ирана задержали четырех членов вооруженной группировки

ТЕГЕРАН, 8 янв — РИА Новости. Разведывательная организация полиции Ирана арестовала четырех членов вооруженной группировки в городе Боруджерд провинции Лурестан, расположенной на западе страны, сообщает агентство Tasnim.

Источник: Reuters

«Члены (группировки — ред.) в ходе молниеносной операции были арестованы бойцами разведывательной организации полиции», — говорится в сообщении.

По информации агентства, в ходе осмотра убежища группировки были обнаружены и конфискованы две единицы огнестрельного оружия, а также взрывные вещества и детали для изготовления взрывных устройств. Согласно первичным данным расследования, задержанные не являются гражданами Ирана и ранее уже находились в уголовном розыске.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.

В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и участников волнений.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад — до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года — неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.