Ищут пропавшую женщину с собакой в Воронеже

Женщина выехала из Старого Оскола на машине и пропала.

Источник: Комсомольская правда

Жительницу Старого Оскола, 41-летнюю Ульяну Сидельникову, разыскивают с 4 января. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», она уехала из дома на своей серой Kia K5 вместе с собакой породы китайская хохлатая.

Позже появилась информация, что она могла направиться в Воронеж. Приметы пропавшей: рост 158 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Была одета в джинсы и длинную чёрную куртку. Собака также серого окраса.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ульяны Сидельниковой, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700−54−52 (бесплатно по России) или по номеру 112.