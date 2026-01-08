Ищут пропавшую женщину с собакой в Воронеже

Жительницу Старого Оскола, 41-летнюю Ульяну Сидельникову, разыскивают с 4 января. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», она уехала из дома на своей серой Kia K5 вместе с собакой породы китайская хохлатая.
Позже появилась информация, что она могла направиться в Воронеж. Приметы пропавшей: рост 158 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Была одета в джинсы и длинную чёрную куртку. Собака также серого окраса.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ульяны Сидельниковой, просят позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт»: