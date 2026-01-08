Ричмонд
Петербурженка погибла при пожаре в доме на проспекте Науки

Женщина погибла в результате пожара по адресу: проспект Науки, 30, к.1. Об этом 8 января сообщили в региональном ГУ МЧС.

Источник: Коммерсантъ

Информация об инциденте поступила спасателям в 16:33. Огонь распространился по площади 3 кв. м на кухне в однокомнатной квартире.

Пожар потушили к 16:51. К его ликвидации привлекалось три единицы техники и 15 человек личного состава.