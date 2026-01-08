Ричмонд
Мизулина: лица с Украины пытались запугать воронежцев

В соцсетях получили распространение угрозы, а также произошла рассылка с «предложениями совершить преступление», сообщила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Информация затрагивает Воронеж и Якутск.

Источник: Коммерсантъ

По словам госпожи Мизулиной, информацию направили в правоохранительные органы 7 января.

«Всем этим занимаются давно понятные нам лица с территории Украины», — утверждает глава Лиги.

В начале декабря госпожа Мизулина сообщала, что отмена запланированных на 3 и 4 декабря концертов певца Ярослава Дронова (Shaman) в Белгороде была связана с планами ВСУ совершить ракетный удар по дворцу культуры (ДК) «Энергомаш» во время выступления.

