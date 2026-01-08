Мизулина: лица с Украины пытались запугать воронежцев

По словам госпожи Мизулиной, информацию направили в правоохранительные органы 7 января.
«Всем этим занимаются давно понятные нам лица с территории Украины», — утверждает глава Лиги.
В начале декабря госпожа Мизулина сообщала, что отмена запланированных на 3 и 4 декабря концертов певца Ярослава Дронова (Shaman) в Белгороде была связана с планами ВСУ совершить ракетный удар по дворцу культуры (ДК) «Энергомаш» во время выступления.
