Мизулина: лица с Украины пытались запугать воронежцев

В начале декабря госпожа Мизулина сообщала, что отмена запланированных на 3 и 4 декабря концертов певца Ярослава Дронова (Shaman) в Белгороде была связана с планами ВСУ совершить ракетный удар по дворцу культуры (ДК) «Энергомаш» во время выступления.