Прокуратура в Польше подала ходатайство об экстрадиции Бутягина на Украину

«Ходатайство об экстрадиции Александра Б., российского археолога из петербургского музея “Эрмитаж” поступило в окружной суд в Варшаве», — рассказал собеседник агентства.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина.
Бутягин — автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.