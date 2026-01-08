Полиция задерживает активистов, выступающих против сноса здания бывшего НИИ бумаги

Как писал «Ъ Северо-Запад», днем протестующие сломали забор и прорвали оцепление у здания ВНИИБ, демонтаж которого начался утром 8 января. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5−6 дней с оплатой 4 тыс. руб. за смену. «Сносят здание — надо будет стоять по периметру, чтобы местные жители не лезли на территорию (они против стройки рядом с домами)», — сказано в сообщении.