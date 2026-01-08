Самолет Utair рейса Дубай — Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета

Борт вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:48 по московскому времени и должен был приземлиться во Внуково в 21:15. Как пишет RTVI, ссылаясь на данные сервиса Flightradar, вскоре после взлета самолет подал сигнал «7700», который в международной классификации означает общую аварийную ситуацию на борту.