Самолет Utair рейса Дубай — Москва экстренно вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский Boeing 767 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UTA716 из Дубая в Москву, прервал полет и вернулся в аэропорт отправления. По предварительным данным, причиной стали технические неполадки.
Борт вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:48 по московскому времени и должен был приземлиться во Внуково в 21:15. Как пишет RTVI, ссылаясь на данные сервиса Flightradar, вскоре после взлета самолет подал сигнал «7700», который в международной классификации означает общую аварийную ситуацию на борту.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, лайнер более часа кружил над акваторией Персидского залива, вырабатывая топливо для безопасной посадки. Уточняется, что экипаж сделал более 10 кругов. На борту воздушного судна, предварительно, находятся более 200 пассажиров.
Канал Baza приводит комментарий авиакомпании Utair. Перевозчик подтвердил, что самолет возвращается в аэропорт вылета по техническим причинам. При этом в пресс-службе отметили, что информации о подаче сигнала бедствия у них нет.
По данным ТАСС, воздушное судно совершило благополучную посадку в аэропорту Аль-Мактум.