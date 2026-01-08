Трагедия в Альпах: В Рождество на итальянском курорте Червиния погиб сноубордист из Молдовы — он сорвался со скалы

Трагедия в Альпах: молдавский сноубордист погиб на итальянском курорте.
В Рождество на курорте Червиния (Италия) погиб 34-летний гражданин Молдовы. Мужчина увлекался фрирайдом и во время спуска вне трассы сорвался со скалы.
Тело сноубордиста было обнаружено в каньоне на высоте около 2250 метров. Спасательную операцию начали после звонка его спутницы, которая забила тревогу, когда мужчина не вернулся к вечеру.
