Трагедия в Альпах: В Рождество на итальянском курорте Червиния погиб сноубордист из Молдовы — он сорвался со скалы

Тело сноубордиста было обнаружено в каньоне на высоте около 2250 метров.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия в Альпах: молдавский сноубордист погиб на итальянском курорте.

В Рождество на курорте Червиния (Италия) погиб 34-летний гражданин Молдовы. Мужчина увлекался фрирайдом и во время спуска вне трассы сорвался со скалы.

Тело сноубордиста было обнаружено в каньоне на высоте около 2250 метров. Спасательную операцию начали после звонка его спутницы, которая забила тревогу, когда мужчина не вернулся к вечеру.

