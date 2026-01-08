Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай

«Воздушное судно благополучно приземлилось в 18.37 по местному времени (в 17.37 мск). С пассажирами и членами экипажа всё в порядке», — говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания сообщала, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай — Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.