Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиакомпания рассказала о состоянии пассажиров рейса, вернувшегося в Дубай

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании UTair благополучно приземлился в Дубае, с пассажирами и экипажем все в порядке, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Источник: © РИА Новости

«Воздушное судно благополучно приземлилось в 18.37 по местному времени (в 17.37 мск). С пассажирами и членами экипажа всё в порядке», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания сообщала, что воздушное судно, выполняющее рейс Дубай — Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту вылета. В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам, угрозы безопасности полета не было.