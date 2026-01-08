В Миннесоте люди вышли на протесты после убийства женщины сотрудником ICE

Акции протеста начались в американском штате Миннесота после того, как в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу силовикам. В городе Сент-Пол дошло до столкновений между полицией и митингующими.