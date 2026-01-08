Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миннесоте люди вышли на протесты после убийства женщины сотрудником ICE

Акции протеста начались в американском штате Миннесота после того, как в Миннеаполисе сотрудник Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) застрелил женщину, которая преградила на машине дорогу силовикам. В городе Сент-Пол дошло до столкновений между полицией и митингующими.

Как сообщает CNN, сотрудники правоохранительных органов попытались задержать одного из участников митинга. По словам корреспондента Райана Янга, находящегося на месте событий, силовики «агрессивно» ворвались в толпу и применили перцовые снаряды, чтобы оттеснить протестующих.

«Мы не знаем, почему они решили преследовать именно этого человека. Люди стояли спокойно, и вдруг силовики бросились вперёд и попытались его схватить», — рассказал Янг.

В результате мужчину заковали в наручники.

Инцидент вызвал волну возмущения среди собравшихся, а применение полицией спецсредств лишь усилило напряжение, говорится в сообщении.

Об инциденте в Миннеаполисе стало известно в среду, 7 января.

37-летняя Рене Николь Гуд погибла в результате стрельбы, которую открыл агент иммиграционной и таможенной службы (ICE) по её автомобилю.

Как заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, Гуд пыталась «переехать офицера, прежде чем он открыл огонь».