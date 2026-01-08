В Миннесоте люди вышли на протесты после убийства женщины сотрудником ICE

Как сообщает CNN, сотрудники правоохранительных органов попытались задержать одного из участников митинга. По словам корреспондента Райана Янга, находящегося на месте событий, силовики «агрессивно» ворвались в толпу и применили перцовые снаряды, чтобы оттеснить протестующих.
«Мы не знаем, почему они решили преследовать именно этого человека. Люди стояли спокойно, и вдруг силовики бросились вперёд и попытались его схватить», — рассказал Янг.
В результате мужчину заковали в наручники.
Инцидент вызвал волну возмущения среди собравшихся, а применение полицией спецсредств лишь усилило напряжение, говорится в сообщении.
Об инциденте в Миннеаполисе стало известно в среду, 7 января.
37-летняя Рене Николь Гуд погибла в результате стрельбы, которую открыл агент иммиграционной и таможенной службы (ICE) по её автомобилю.
Как заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, Гуд пыталась «переехать офицера, прежде чем он открыл огонь».