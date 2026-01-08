В Днепропетровской области произошел выброс на коксохимическом заводе

По их словам, в Металлургическом районе, где расположен завод, ощущается едкий запах.
Крупнейший на Украине и в Европе металлургический комбинат «Арселормиттал Кривой Рог» в своих социальных сетях сообщил, что часть производственных процессов временно приостановлена из-за перебоев с электроснабжением в городе и на самом предприятии. В компании подчеркнули, что остановка выполнена с соблюдением всех требований безопасности.
Накануне в Кривом Роге звучали сирены воздушной тревоги, в городе произошло несколько серий взрывов. В результате были зафиксированы перебои с электроснабжением, а местные власти информировали о прекращении работы насосных станций водоканала и котельных. В четверг также сообщалось, что без света остались почти 30 тысяч абонентов.
Кроме того, утром 8 января на Запорожской АЭС допустили расплавление топлива в случае полного блэкаута.