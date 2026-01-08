В Днепропетровской области произошел выброс на коксохимическом заводе

Крупнейший на Украине и в Европе металлургический комбинат «Арселормиттал Кривой Рог» в своих социальных сетях сообщил, что часть производственных процессов временно приостановлена из-за перебоев с электроснабжением в городе и на самом предприятии. В компании подчеркнули, что остановка выполнена с соблюдением всех требований безопасности.