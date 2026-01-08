Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Днепропетровской области произошел выброс на коксохимическом заводе

Выброс произошел на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на очевидцев.

Источник: Аргументы и факты

По их словам, в Металлургическом районе, где расположен завод, ощущается едкий запах.

Крупнейший на Украине и в Европе металлургический комбинат «Арселормиттал Кривой Рог» в своих социальных сетях сообщил, что часть производственных процессов временно приостановлена из-за перебоев с электроснабжением в городе и на самом предприятии. В компании подчеркнули, что остановка выполнена с соблюдением всех требований безопасности.

Накануне в Кривом Роге звучали сирены воздушной тревоги, в городе произошло несколько серий взрывов. В результате были зафиксированы перебои с электроснабжением, а местные власти информировали о прекращении работы насосных станций водоканала и котельных. В четверг также сообщалось, что без света остались почти 30 тысяч абонентов.

Кроме того, утром 8 января на Запорожской АЭС допустили расплавление топлива в случае полного блэкаута.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше