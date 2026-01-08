В Кисловодске произошел пожар на территории национального парка

6 января вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице Москвы. В результате пожара были «эвакуированы» 950 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Торговый центр вернулся к штатной работе.