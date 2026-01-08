Ричмонд
В Кисловодске произошел пожар на территории национального парка

В Кисловодске произошел произошел пожар на территории национального парка в районе Сосновой горки. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Источник: Газета.Ру

По его словам, там возгорание сухой травы тушит лесопожарная команда кисловодского нацпарка.

«Ситуация под контролем, угрозы жилым кварталам нет. Причины возгорания выясняются», — написал Моисеев.

Он призвал горожан не разводить костры в сухую погоду и не бросать окурки на территории парка.

8 января произошел пожар в торговом центре в подмосковном поселке Монино. Огонь вспыхнул в здании, где расположен ряд магазинов и других помещений. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировано. О пострадавших не сообщается.

6 января вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте в ТРЦ «Рио Севастопольский» на Большой Черемушкинской улице Москвы. В результате пожара были «эвакуированы» 950 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Торговый центр вернулся к штатной работе.