Женщина пострадала в горящей квартире на проспекте Революции в Воронеже

В Воронеже в результате пожара в многоэтажном жилом доме пострадала женщина. ЧП произошло вечером 7 января в квартире, расположенной в доме № 26/28 на проспекте Революции.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 20:01. К 21:08 пожарным удалось полностью ликвидировать огонь. По данным МЧС, в результате инцидента в однокомнатной квартире поврежден пол. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.
Ранее серьезный пожар разгорелся в Воронеже на улице 9 января. С 6 на 7 января 12 пожарных расчетов тушили трехкомнатную квартиру. Спасатели обнаружили на месте труп 41-летнего мужчины. Его супруга и трое детей в возрасте 10, 12 и 14 лет были доставлены в больницу.