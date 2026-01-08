Женщина пострадала в горящей квартире на проспекте Революции в Воронеже

Ранее серьезный пожар разгорелся в Воронеже на улице 9 января. С 6 на 7 января 12 пожарных расчетов тушили трехкомнатную квартиру. Спасатели обнаружили на месте труп 41-летнего мужчины. Его супруга и трое детей в возрасте 10, 12 и 14 лет были доставлены в больницу.