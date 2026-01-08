Нижегородские врачи спасли упавшего с 32-го этажа строителя

В Нижнем Новгороде врачи областной клинической больницы имени Семашко совершили настоящее медицинское чудо, спасая строителя, упавшего с огромной высоты. Как сообщает главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, ЧП произошло 21 ноября 2025 года на стройке высотного дома: мужчина сорвался с 32-го этажа и остановил падение лишь на уровне 12-го. Несмотря на почти безнадежные прогнозы, он выжил.
Пострадавшего доставили в больницу без сознания. Диагноз звучал пугающе: множественные переломы костей лица, носа, рёбер, плеч, таза и голени, разрыв правого лёгкого, скопление крови и воздуха в плевральной полости. По сути, тело пациента представляло собой «один сплошной перелом».
За жизнь мужчины боролась дежурная команда — травматолог, хирург, нейрохирург и анестезиолог. В противошоковой операционной ему установили аппараты внешней фиксации и перевели в реанимацию травмоцентра. В течение месяца врачи провели несколько сложных операций: смещённые костные обломки аккуратно вернули на место и надёжно зафиксировали.
К концу декабря пациента выписали домой. Его состояние оценивается как удовлетворительное: боль уменьшается, движения в конечностях постепенно возвращаются, общее самочувствие уверенно улучшается.