Нижегородские врачи спасли упавшего с 32-го этажа строителя

В Нижнем Новгороде врачи областной клинической больницы имени Семашко совершили настоящее медицинское чудо, спасая строителя, упавшего с огромной высоты. Как сообщает главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, ЧП произошло 21 ноября 2025 года на стройке высотного дома: мужчина сорвался с 32-го этажа и остановил падение лишь на уровне 12-го. Несмотря на почти безнадежные прогнозы, он выжил.