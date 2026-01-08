В Башкирии тракторы провалились под лёд

Они расчищали трассу для дрифта, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Машины вытаскивали из озера Мартыши три дня. Пострадавших нет.
Как пишет газета «Абзелил», поле в районе объездной автодороги Магнитогорска было решено расчистить от снега. Для этого наняли технику у одного из предпринимателей.
Подъехавший трактор заехал на поле и провалился под лед. На помощь для его извлечения была направлена еще одна техника, которая также попала в ледяной плен. Под лед провалился и третий трактор, который приехал вывозить эти два.