Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии тракторы провалились под лёд

Три трактора провалились под лёд на границе города Магнитогорска и села Красная Башкирия Абзелиловского района республики.

Они расчищали трассу для дрифта, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Машины вытаскивали из озера Мартыши три дня. Пострадавших нет.

Как пишет газета «Абзелил», поле в районе объездной автодороги Магнитогорска было решено расчистить от снега. Для этого наняли технику у одного из предпринимателей.

Подъехавший трактор заехал на поле и провалился под лед. На помощь для его извлечения была направлена еще одна техника, которая также попала в ледяной плен. Под лед провалился и третий трактор, который приехал вывозить эти два.