Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с мебельной фабрики в Тагиле, где произошел взрыв

Появились кадры с мебельной фабрики в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва 8 января погиб один человек. Видео с места ЧП в соцсетях опубликовали представители ГУ МЧС по Свердловской области.

На записи видно, как обрушились стены котельной. Открытое горение уже ликвидировано.

Погибшего достали из-под завалов. ЧП произошло из-за неисправности твердотопливного котла, отметили в ведомстве.