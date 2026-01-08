Появились кадры с мебельной фабрики в Тагиле, где произошел взрыв

На записи видно, как обрушились стены котельной. Открытое горение уже ликвидировано.
Погибшего достали из-под завалов. ЧП произошло из-за неисправности твердотопливного котла, отметили в ведомстве.
Появились кадры с мебельной фабрики в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва 8 января погиб один человек. Видео с места ЧП в соцсетях опубликовали представители ГУ МЧС по Свердловской области.
На записи видно, как обрушились стены котельной. Открытое горение уже ликвидировано.
Погибшего достали из-под завалов. ЧП произошло из-за неисправности твердотопливного котла, отметили в ведомстве.