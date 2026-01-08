В Тольятти из-за порыва теплосети несколько домов остались без тепла и воды

В Автозаводском районе Тольятти несколько многоквартирных домов с самого утра остались без отопления и горячей воды. Жильцы также сообщают о перебоях с электричеством, густом паре в подъездах и осыпающейся штукатурке из-за конденсата.
«Уже вечер, никаких сдвигов. На улице мороз крепчает…», — пишут местные жители в сети.
По информации МЦУ Тольятти, отключение произошло в 06:30 на Ленинском проспекте (дома 11 и 13) и ул. Степана Разина, 45. Причина — порыв теплосети в подвале дома 13 на Ленинском проспекте.
«Работы ведутся с 08:00 аварийной бригадой, сейчас проводятся сварочные работы. К сожалению, был сильно затоплен подвал и, да, долго откачивали воду. Сейчас уже приступили к замене аварийного участка трубы. Вопрос находится на контроле. По прогнозам коллег, в течение 3х часов работы завершат».