В Тольятти из-за порыва теплосети несколько домов остались без тепла и воды

«Работы ведутся с 08:00 аварийной бригадой, сейчас проводятся сварочные работы. К сожалению, был сильно затоплен подвал и, да, долго откачивали воду. Сейчас уже приступили к замене аварийного участка трубы. Вопрос находится на контроле. По прогнозам коллег, в течение 3х часов работы завершат».