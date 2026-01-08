Лукашенко заявил, что в ситуации с похищением Мадуро были сговор и предательство

Лукашенко дал оценку похищению Мадуро.
Пезидента Венесуэлы Николаса Мадуро предали. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. При его захвате и вывозе была определенного вида договоренность.
«Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле Там был сговор, и там было предательство», — сообщил глава Белоруссии. Его слова передает агентство «Белта».
По его словам, Флорес предлагали остатьс в Венесуэле. «Важно, что Жене сказали: “Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий”. Она: “Нет, я с ним”», — заявил он. По словам Лукашенко, никакого правосудия нет и не было в США. «И не будет», — подытожил он.
Лукашенко выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за его откровенность в вопросе энергоресурсов: по его словам, американский лидер прямо заявляет: «Нефть, нам нужна нефть!». Продолжая тему, Лукашенко добавил, что дальнейшее развитие событий во многом зависит от судебной системы США: «Посмотрим еще, как сработает правосудие. Там ему, откровенно говоря, достались вполне порядочные судьи и адвокаты», — подчеркнул он.
В ночь на 3 января 2026 года Вашингтон провел операцию на территории Венесуэлы, в рамках которой были атакованы несколько стратегически важных военных и государственных объектов. Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что спецслужбам США удалось задержать венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезти их за пределы страны.
Президент и первая леди страны были этапированы в Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к «наркотерроризму». Во время судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и его жена отвергли выдвинутые против них обвинения и заявили о своей невиновности.
Официальный telegram-канал президента Венесуэлы ведет отсчет дней с момента вывоза четы из страны. Ежедневно там публикуются фотографии и изображения пары с подписью «Мы хотим их вернуть».