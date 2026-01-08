Ричмонд
Кочегар чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле

Один из двух кочегаров чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле, где погиб его коллега. Предварительно, мужчина вышел из здания за некоторое время до происшествия. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Спасатели ликвидировали открытое горение (архивное фото).

Представители надзорного ведомства работают на месте ЧП. Они будут устанавливать обстоятельства случившегося. По их данным, погибшему было около 60 лет.

Взрыв произошел в районе 17 часов на улице Трикотажников, 2. Он напугал местных жителей. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. Они достали тело другого кочегара из-под завалов.