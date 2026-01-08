Кочегар чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле

Спасатели ликвидировали открытое горение (архивное фото).
Один из двух кочегаров чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле, где погиб его коллега. Предварительно, мужчина вышел из здания за некоторое время до происшествия. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Представители надзорного ведомства работают на месте ЧП. Они будут устанавливать обстоятельства случившегося. По их данным, погибшему было около 60 лет.
Взрыв произошел в районе 17 часов на улице Трикотажников, 2. Он напугал местных жителей. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. Они достали тело другого кочегара из-под завалов.