Кочегар чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле

Один из двух кочегаров чудом избежал взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле, где погиб его коллега. Предварительно, мужчина вышел из здания за некоторое время до происшествия. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.