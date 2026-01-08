Под Березовским произошла жесткая авария, есть пострадавшие

После аварии в больницу забрали троих человек.
Под Березовским (Свердловская область) произошло ДТП с тремя пострадавшими. Подробности аварии URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.
ЧП произошло в районе 17 часов на 38 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Предварительно, водитель Seat не справился с управлением и врезался в Chevrolet Cruze.
В Березовскую ЦРБ доставили 21-летнюю девушку (водитель Seat), 34-летнего водителя и 44-летнюю пассажирку второго авто. Их состояние уточняется.
«По факту происшествия проводится проверка, в рамках которой будут установлены точные причины и детали случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, особенно в зимних условиях, и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — заключили в ГАИ.