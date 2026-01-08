Под Березовским произошла жесткая авария, есть пострадавшие

«По факту происшествия проводится проверка, в рамках которой будут установлены точные причины и детали случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, особенно в зимних условиях, и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — заключили в ГАИ.