Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Березовским произошла жесткая авария, есть пострадавшие

Под Березовским (Свердловская область) произошло ДТП с тремя пострадавшими. Подробности аварии URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.

После аварии в больницу забрали троих человек.

Под Березовским (Свердловская область) произошло ДТП с тремя пострадавшими. Подробности аварии URA.RU рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ЧП произошло в районе 17 часов на 38 км трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Предварительно, водитель Seat не справился с управлением и врезался в Chevrolet Cruze.

В Березовскую ЦРБ доставили 21-летнюю девушку (водитель Seat), 34-летнего водителя и 44-летнюю пассажирку второго авто. Их состояние уточняется.

«По факту происшествия проводится проверка, в рамках которой будут установлены точные причины и детали случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, особенно в зимних условиях, и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий», — заключили в ГАИ.