Лукашенко прокомментировал захват танкера «Маринера» американцами

«Не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так … Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?» — заявил Лукашенко. Его слова передает агентство «Белта».