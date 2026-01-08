Лукашенко прокомментировал захват танкера «Маринера» американцами

Лукашенко назвал зават танкера в Атлантике спектаклем.
Недавний захват танкера «Маринера» США связан с попытками Вашингтона и их союзников инсценировать политический «спектакль». С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так … Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?» — заявил Лукашенко. Его слова передает агентство «Белта».
Американские военные 7 января задержали танкер «Маринера» в Атлантике, следовавший под российским флагом. Судно подозревают в нарушении санкций против Венесуэлы.
МИД России осудил действия США в отношении танкера и призвал Вашингтон «немедленно прекратить незаконные действия» против этого и других судов, ведущих, по оценке Москвы, законную деятельность в открытом море. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают неприемлемыми угрозы американской стороны о возможном судебном преследовании экипажа танкера.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, танкер под российским флагом следовал в один из российских портов и находился в момент инцидента в нейтральных водах. Российская сторона заранее проинформировала США о его правовом статусе. Москва квалифицирует действия Штатов как серьезнейшее нарушение норм международного морского права.