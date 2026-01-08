Взрыв, погибший и проверка: все, что известно о ЧП на фабрике в Нижнем Тагиле

Вечером 8 января на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле произошел взрыв, котельная разрушилась. Спасатели ликвидировали открытое горение и достали из-под завалов одного погибшего. Все, что известно о ЧП к этому часу, — в сбойке URA.RU.