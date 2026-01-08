Взрыв, погибший и проверка: все, что известно о ЧП на фабрике в Нижнем Тагиле

Спасатели ликвидировали открытое горение на фабрике (архивное фото).
Вечером 8 января на мебельной фабрике в Нижнем Тагиле произошел взрыв, котельная разрушилась. Спасатели ликвидировали открытое горение и достали из-под завалов одного погибшего. Все, что известно о ЧП к этому часу, — в сбойке URA.RU.
Взрыв.
По данным регионального ГУ МЧС, трагедия произошла в районе 17 часов по улице Трикотажников, 2. Причиной возгорания стала неисправность твердотопливного котла. Для ликвидации последствий пожара на месте работали 13 единиц спецтехники и 42 огнеборца.
«Хлопок напугал горожан».
Очевидцы сообщили, что услышали «сильный хлопок», который их напугал. «Здание котельной практически полностью разрушено. Куски разорванных шлакоблоков довольно далеко отлетели и повредили припаркованные рядом автомобили», цитирует местного жителя сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
Погибший.
Из-под завалов спасатели вытащили тело 60-летнего кочегара. Его коллега сумел выжить, потому что вышел из здания незадолго до случившегося, говорили URA.RU в областной прокуратуре. Представители надзорного ведомства организовали проверку.