На мебельной фабрике в Нижнем Тагиле взорвался котёл, один человек погиб

«В 17.12 (19.12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один “квадрат” и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО “Нижнетагильская мебельная фабрика” на площади в 50 “квадратов”. Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18.01 (20.01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.