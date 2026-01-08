Ричмонд
На мебельной фабрике в Нижнем Тагиле взорвался котёл, один человек погиб

В Нижнем Тагиле произошла авария на промышленном объекте, которая привела к человеческой жертве. На местной мебельной фабрике взорвался твердотопливный котёл, одного человека спасти не удалось, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Life.ru

На мебельной фабрике в Нижнем Тагиле взорвался котёл. Видео © МЧС Свердловской области.

«В 17.12 (19.12 мск) поступило сообщение о пожаре на площади в один “квадрат” и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО “Нижнетагильская мебельная фабрика” на площади в 50 “квадратов”. Причина: взрыв твердотопливного котла. В 18.01 (20.01 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение», — сказано в сообщении.

Ранее на Урале три человека пострадали при пожаре из-за взрыва газа в многоэтажном доме. Возгорание было потушено. Для жильцов, временно оставшихся без крова, на базе общежития развернули пункт временного размещения.

