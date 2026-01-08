Херш: операция США в Венесуэле была направлена против нефтяных поставок КНР

По его оценке, Иран находится под значительным внутренним давлением из ‑за острой нехватки воды и дефицита основных товаров, а также в связи с последствиями авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. Как заявил журналист, тогда удары были направлены не только по объектам, связанным с ядерной программой, но и по важнейшим элементам системы противовоздушной обороны, а также по правительственной инфраструктуре в Тегеране.