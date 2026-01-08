Херш: операция США в Венесуэле была направлена против нефтяных поставок КНР

Действия США в Венесуэле направлены против Китая, заявил Херш.
Военная операция США в Венесуэле была направлена не только на попытку смещения президента Николаса Мадуро, но и на перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Целью операции было не только устранение коррумпированного президента Николаса Мадуро, но и, что принципиально важно, перекрытие поставок дешевой венесуэльской нефти в Китай», — заявил Херш. Он отметил, что следующей целью США станет Иран — еще один крупный поставщик нефти для Китая, обладающий четвертыми по величине запасами нефти в мире.
По его оценке, Иран находится под значительным внутренним давлением из ‑за острой нехватки воды и дефицита основных товаров, а также в связи с последствиями авиаударов, нанесенных США и Израилем в июне прошлого года. Как заявил журналист, тогда удары были направлены не только по объектам, связанным с ядерной программой, но и по важнейшим элементам системы противовоздушной обороны, а также по правительственной инфраструктуре в Тегеране.
Политика Вашингтона в отношении Венесуэлы, по словам Херша, является частью более широкой стратегии, направленной на ослабление энергетической зависимости Китая от поставщиков недорогих углеводородов и подрыв экономических позиций Пекина. К достижению этой же цели он приписал перспективу усиления давления на Иран.
В ночь на 3 января 2026 года Вашингтон провел операцию на территории Венесуэлы. Были атакованы несколько стратегически важных военных и государственных объектов. В результате действий США погибло около 100 человек.
Позже американский лидер Дональд Трамп сообщил, что спецслужбам США удалось задержать венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезти их за пределы страны. Президент и первая леди страны были этапированы в Нью-Йорк. Их обвиняют в причастности к «наркотерроризму».