Европа хочет создать военные базы и разместить войска на Украине: главное об СВО за 8 января

Гуйяш также указал, что Украина рассчитывает получить от западных стран 800 млрд долларов на восстановление в течение десяти лет. Он отметил, что такая сумма вызывает серьезные вопросы у стран — членов ЕС. По его словам, этих средств хватило бы на выплату пенсий в Венгрии на протяжении 40 лет. При этом с момента вступления в Евросоюз Венгрия получила от него 73 млрд евро.