Европа хочет создать военные базы и разместить войска на Украине: главное об СВО за 8 января

Бойцы группировки войск «Восток» освободили населенный пункт в зоне СВО.
Российские войска установили контроль над селом Братское в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, украинская сторона понесла там серьезные потери. На этом фоне в ВСУ собираются уволить командира бригады из ‑за больших потерь в его подразделении. В Белгородской области в результате атак беспилотников были ранены глава Грайворонского округа и двое мирных жителей. Главное об СВО к 8 января — в материале URA.RU.
ВС РФ продвинулись в Днепропетровской области.
ВС РФ сейчас контролируют территорию площадью девять квадратных километров.
Российские военные установили контроль над селом Братское, расположенным в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, населенный пункт был освобожден силами группировки войск «Восток». Наступление осуществлялось подразделениями 36-й мотострелковой бригады из состава 29-й армии, сумевшими продвинуться по западному побережью реки Гайчур.
В настоящее время под контролем российской армии находится территория площадью свыше девяти квадратных километров. В ведомстве также отметили, что в ходе операции противник понес значительные потери: до двух взводов живой силы, две единицы бронетехники и более десяти роботизированных платформ и ударных беспилотников типа «Баба Яга».
ВСУ намерены уволить своего комбрига за большие потери.
Киевское военное руководство может отстранить от должности командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ полковника Олега Могульского из ‑за серьезных потерь личного состава, сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, основная часть бригады сейчас выведена в тыл для пополнения и восстановления, а один из батальонов временно передан в подчинение 71-й отдельной аэромобильной бригаде.
В Белгородской области ранен глава округа в результате атаки ВСУ.
ВСУ атаковали беспилотниками село Головчино.
Главу Грайворонского округа Белгородской области Дмитрия Панкова ранил украинский беспилотник в селе Головчино. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Панкова с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями доставили в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам Гладкова, в момент удара дрона глава округа находился в селе, чтобы осмотреть последствия предыдущей атаки, и помогал местной жительнице. Для Панкова это уже третье ранение.
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на авто в Грайвороне.
В городе Грайворон Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в telegram-канале регионального оперштаба. Оба пострадавших госпитализированы: у одного мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения головы и плеча, у второго — баротравма. Кроме того, в результате прилета в двух частных домах были выбиты окна.
В МИД РФ жестко осудили планы Запада по размещению войск на Украине.
Захарова предупредила, что военные базы Запада на Украине станут законной целью ВС РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы западных стран создать военные базы и разместить войска на Украине будут расценены как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России и Европы. Она подчеркнула, что подписанная в Париже декларация нацелена не на мир, а на эскалацию конфликта и закрепляет курс НАТО на долгосрочное военное присутствие в регионе.
Захарова отметила, что все подобные объекты и подразделения станут законными целями для ударов российских Вооруженных Сил. Она также подтвердила, что условия для мирного урегулирования остаются неизменными: нейтральный статус Украины, ее демилитаризация, защита прав русскоязычного населения и признание существующих территориальных реалий.
Венгрия отказалась поддерживать украинский «мирный план».
Венгрия отвергла предложенный Киевом «мирный план» по урегулированию конфликта на Украине. Документ предусматривает вступление Украины в Евросоюз и получение крупного пакета финансовой помощи от западных стран. Об этом сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По его словам, план предполагает вступление Украины в ЕС в 2027 году, однако Будапешт считает такой сценарий нереалистичным. Эту позицию разделяет также ряд других государств. Венгерское правительство изучило документ из 20 пунктов, опубликованный в украинских СМИ, и пришло к выводу, что в нынешнем виде он неприемлем для Венгрии.
Гуйяш также указал, что Украина рассчитывает получить от западных стран 800 млрд долларов на восстановление в течение десяти лет. Он отметил, что такая сумма вызывает серьезные вопросы у стран — членов ЕС. По его словам, этих средств хватило бы на выплату пенсий в Венгрии на протяжении 40 лет. При этом с момента вступления в Евросоюз Венгрия получила от него 73 млрд евро.
Россия и Украина приблизились к завершению СВО.
Эксперты не исключают возможности завершения СВО в этом году.
Эксперты считают, что вероятность завершения спецоперации в 2026 году остается высокой, однако говорить о полном урегулировании конфликта рано. Политолог Алексей Зудин в интервью URA.RU отметил, что к началу года условия для окончания украинского конфликта на приемлемых для России условиях усилились. Вместе с тем, по его словам, европейские страны по-прежнему заинтересованы в продолжении боевых действий.
Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов напомнил, что конфликт носит многоуровневый характер: он затрагивает не только отношения России и Украины, но также России и ЕС, России и НАТО, а также более широкий расклад между Востоком и Западом, включая Китай и Индию. Поэтому, по его словам, в 2026 году можно рассчитывать лишь на частичное урегулирование конфликта.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин подчеркнул, что в 2026 году для США приоритетом станет европейское направление и пересмотр отношений с Россией. По его словам, уже есть определенный прогресс, несмотря на то, что переговоры о гарантиях безопасности, военно-политических параметрах и режиме прекращения огня могут занять несколько месяцев. При этом он допускает возможность достижения соглашения в первой половине 2026 года.