Спасатели обследовали две пещеры-колодца в поисках семьи Усольцевых

Ранее охотовед рассказал, что в день пропажи Усольцевых над тайгой видели два вертолёта. Один из них совершил посадку на дороге всего в нескольких километрах от найденного автомобиля пропавших. Напомним, семейная пара Усольцевых с пятилетней дочерью исчезла в конце сентября 2025 года во время прогулки в урочище Буратинка. После прекращения связи с ними стартовала крупная поисково-спасательная операция, в которой задействовали более полутора тысяч человек из разных уголков России. Активная фаза поисков была официально завершена 12 октября 2025 года, а само дело стало одним из самых резонансных в истории региона по масштабам привлечённых сил.