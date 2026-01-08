Ричмонд
Спасатели обследовали две пещеры-колодца в поисках семьи Усольцевых

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются, но пока не приносят результатов. Спасатели обследовали две пещеры в районе Кутурчинского Белогорья, куда, как предполагалось, могли упасть люди, однако следов пребывания там не обнаружили.

Как сообщили РИА «Новости» в следственном управлении, сейчас отрабатываются все возможные версии происшествия, но основной остаётся несчастный случай. Следственная группа тесно взаимодействует со спасателями и привлечёнными спелеологами, параллельно опрашивая возможных свидетелей.

«Специалисты по пещерам предоставили важную информацию о характере местности. Там есть пещеры-колодцы, куда легко упасть», — пояснила собеседница агентства. Поиски начали именно с таких объектов, ближайших к посёлку Кутурчин, однако пока безрезультатно.

Ранее охотовед рассказал, что в день пропажи Усольцевых над тайгой видели два вертолёта. Один из них совершил посадку на дороге всего в нескольких километрах от найденного автомобиля пропавших. Напомним, семейная пара Усольцевых с пятилетней дочерью исчезла в конце сентября 2025 года во время прогулки в урочище Буратинка. После прекращения связи с ними стартовала крупная поисково-спасательная операция, в которой задействовали более полутора тысяч человек из разных уголков России. Активная фаза поисков была официально завершена 12 октября 2025 года, а само дело стало одним из самых резонансных в истории региона по масштабам привлечённых сил.

