Семь человек погибли в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Кирово-Чепецке. По данным Госавтоинспекции по Кировской области, авария произошла 6 января в 13:30 мск на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной. Столкнулись легковой автомобиль Kia Sorento и автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.