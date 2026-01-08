Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек погибли в ДТП на федеральной трассе в Волгоградской области

В Волгоградской области в дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе Р-22 погибли семь человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Столкновение трех транспортных средств произошло на 762-м километре трассы, в районе поворота на хутор Троицкий муниципального образования Михайловка. Личности погибших устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Кирово-Чепецке. По данным Госавтоинспекции по Кировской области, авария произошла 6 января в 13:30 мск на перекрестке улиц 60-лет Октября, Володарского и Школьной. Столкнулись легковой автомобиль Kia Sorento и автомобиль скорой медицинской помощи, который двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами.

По предварительным данным, пострадали водитель и фельдшер машины скорой помощи, а также четыре пассажира Kia Sorento.