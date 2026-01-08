Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Волгоградской области

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду около 18:50 по московскому времени. Инцидент произошёл на трассе в Михайловском районе. В сообщении МЧС указано, что в результате столкновения трёх транспортных средств погибло семь человек. Личности погибших устанавливаются.