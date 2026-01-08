Ричмонд
Семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Волгоградской области

В Волгоградской области столкнулись три человека на повороте к Троицкому.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Волгоградской области произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате которого погибли семь человек. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду около 18:50 по московскому времени. Инцидент произошёл на трассе в Михайловском районе. В сообщении МЧС указано, что в результате столкновения трёх транспортных средств погибло семь человек. Личности погибших устанавливаются.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам оказать поддержку семьям погибших в аварии. Об этом сообщила администрация региона.

