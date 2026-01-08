Ричмонд
В Каменске-Уральском танцовщица умерла в день похорон погибшего на СВО мужа

Россиянка Татьяна Шишина умерла в день похорон своего супруга, погибшего на спецоперации.

Источник: Аргументы и факты

В Каменске-Уральском Свердловской области танцовщица Татьяна Шишина скончалась в день похорон своего мужа, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в социальных сетях представители студии, где занималась женщина.

«Сегодня утром скоропостижно скончалась Шишина Татьяна. 26 декабря на СВО погиб ее муж, сегодня были похороны», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Татьяна Шишина при жизни была добрым и отзывчивым человеком. Причины смерти россиянки не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации на красноармейском направлении погиб лидер российской рок-группы «ворон Кутха» Дмитрий Мулыгин. Музыкант числился пропавшим без вести с начала октября.

