У застреленной агентом ICE американки осталось трое детей

У американки Рене Николь Гуд, застреленной в Миннеаполисе сотрудником Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), осталось трое детей.
Инцидент произошёл 7 января и был зафиксирован на видео. Бывший супруг погибшей рассказал журналистам, что Гуд была глубоко верующим человеком и воспитывала детей в христианских традициях. Представители администрации президента США при этом заявили, что женщина якобы попыталась наехать автомобилем на федерального агента, после чего сотрудник ICE открыл огонь. Власти охарактеризовали Гуд как «доморощенного террориста».
После гибели женщины в Миннесоте начались массовые акции протеста. В Миннеаполисе и Сент-Поле на улицы вышли несколько тысяч человек. Участники акций скандировали имя погибшей, несли плакаты с призывами к уходу ICE и вступали в столкновения с полицией. Протестующие вытесняли силовиков из отдельных районов, забрасывали их снежками, повреждали служебные автомобили, а один из участников сжёг американский флаг.
Сообщалось, что сотрудники пограничной и миграционной службы начали задержания протестующих. В частности, вооружённые сотрудники ICE задержали нескольких человек на территории средней школы имени Рузвельта. На месте гибели 37-летней Рене Гуд местные жители организовали стихийный мемориал.
Незадолго до этих событий губернатор Миннесоты распорядился привести Национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности. В администрации президента США заявили, что агент ICE действовал в порядке самообороны. Позднее президент Дональд Трамп сообщил, что сотрудник ведомства, открывший огонь, в настоящее время проходит лечение в больнице.
Также стало известно, что в ближайшее время акции протеста в связи с гибелью Рене Гуд планируются в Нью-Йорке, Майами и Новом Орлеане.