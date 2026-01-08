У застреленной агентом ICE американки осталось трое детей

После гибели женщины в Миннесоте начались массовые акции протеста. В Миннеаполисе и Сент-Поле на улицы вышли несколько тысяч человек. Участники акций скандировали имя погибшей, несли плакаты с призывами к уходу ICE и вступали в столкновения с полицией. Протестующие вытесняли силовиков из отдельных районов, забрасывали их снежками, повреждали служебные автомобили, а один из участников сжёг американский флаг.