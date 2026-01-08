Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детский экскурсионный автобус смял легковушку в ДТП в Коми

В Корткеросском районе Республики Коми произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. О столкновении экскурсионного автобуса с детьми и легкового автомобиля сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Отчёт полиции. Видео © Telegram / Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.

Инцидент произошёл на 120-м километре автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Следственные органы уже организовали процессуальную проверку по факту ДТП.

По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Информации о пострадавших среди детей, находившихся в автобусе, не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае произошла ужасная авария, в ходе которой погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка. Ещё трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.