Детский экскурсионный автобус смял легковушку в ДТП в Коми

Отчёт полиции. Видео © Telegram / Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Коми.
Инцидент произошёл на 120-м километре автодороги Сыктывкар-Троицко-Печорск. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Следственные органы уже организовали процессуальную проверку по факту ДТП.
По её итогам будет принято соответствующее процессуальное решение. На данный момент обстоятельства происшествия уточняются. Информации о пострадавших среди детей, находившихся в автобусе, не поступало.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае произошла ужасная авария, в ходе которой погибли три человека, включая пятилетнего ребёнка. Ещё трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу.
