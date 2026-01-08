Рейс Utair вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) инициировала контрольные мероприятия после инцидента с самолётом авиакомпании Utair. Как уточнили в пресс-службе ведомства, предварительная причина возвращения в аэропорт вылета заключалась в вибрации одной из силовых установок.