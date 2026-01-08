Рейс Utair вернулся в Дубай из-за вибрации силовой установки

Ространснадзор, как сообщается, взял на особый контроль ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены из-за вынужденной задержки рейса. Ведомство также осуществляет оценку того, насколько авиаперевозчик соблюдал установленные требования по информированию, размещению и обслуживанию пассажиров в условиях задержки.
Напомним, что следовавший из Дубая в Москву Boeing 767−224 подал сигнал бедствия. По предварительной информации, инцидент на борту случился вскоре после взлёта. В салоне самолёта находилось около 200 пассажиров. К настоящему моменту рейс благополучно сел в ОАЭ.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.