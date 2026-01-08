Лукашенко признался, что подготовился к попытке Трампа захватить его как Мадуро

«В прошлом году на заседании Совбеза мы распределили роли на случай “если не будет президента”. Как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет — у нас все на этот случай предусмотрено», — сказал Лукашенко. Его цитирует агентство «Белта».