Лукашенко признался, что подготовился к попытке Трампа захватить его как Мадуро

Александр Лукашенко дал оценку похищению Мадуро.
Венесуэльский сценарий невозможен в Белоруссии — руководство готово нейтрализовать возможную попытку похищения со стороны США. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко.
«В прошлом году на заседании Совбеза мы распределили роли на случай “если не будет президента”. Как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Белоруссии нереален. Даже если это произойдет — у нас все на этот случай предусмотрено», — сказал Лукашенко. Его цитирует агентство «Белта».
По мнению белорусского правительства, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро предали. Имел место сговор.
URA.RU уже писало, что в ночь со 2 на 3 января Вашингтон осуществил операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой были нанесены удары по ряду ключевых военных и государственных объектов. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что американским спецслужбам удалось задержать Мадуро и его супругу Силию Флорес. Они были вывезены за пределы страны.