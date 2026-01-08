Челябинец лишился денег при покупке металлоискателя

Челябинец перевел деньги за металлоискатель мошеннику.
Житель Троицка Челябинской области потерял 74 тысячи рублей при покупке металлоискателя. Он стал жертвой мошенничества, переведя деньги за товар на популярной торговой площадке. Об этом сообщила пресс-служба МО МВД России «Троицкий».
«По словам заявителя, он нашел объявление о продаже металлоискателя. Связавшись с продавцом, троичанин запросил и получил видеообзор прибора. После осмотра он согласовал с продавцом доставку прибора в Троицк. Продавец направил ему ссылку на форму для безналичной оплаты, через которую мужчина перечислил 74 тысячи рублей, указав свои персональные данные и адрес доставки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Злоумышленник подтвердил отправку посылки, но через неделю товар так и не прибыл. Все попытки связаться с продавцом провалились, а в транспортной компании сообщили, что отправитель с указанного адреса никаких посылок не оформлял. После этого потерпевший обратился в полицию.
Примечательно, что мужчина был осведомлен о схемах мошенничества из СМИ и с работы, но считал, что с ним такого не случится. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.