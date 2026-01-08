Челябинец лишился денег при покупке металлоискателя

«По словам заявителя, он нашел объявление о продаже металлоискателя. Связавшись с продавцом, троичанин запросил и получил видеообзор прибора. После осмотра он согласовал с продавцом доставку прибора в Троицк. Продавец направил ему ссылку на форму для безналичной оплаты, через которую мужчина перечислил 74 тысячи рублей, указав свои персональные данные и адрес доставки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.