После гибели рабочего из-за взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле возбудили дело. Видео

В результате взрыва разрушилось здание котельной.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после обрушения здания котельной на улице Трикотажников погиб рабочий, по факту его смерти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
«Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ. Это нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщил Александр Шульга. В Следственном комитете уточнили, что санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
По версии следствия, вечером 8 января в здании котельной произошел мощный хлопок, после чего вспыхнул пожар и обрушились конструкции. На месте погиб 60-летний рабочий. Его напарник выжил: перед взрывом он вышел на улицу, чтобы по телефону доложить руководству о резком выбросе пара из трубы.
Следователи проводят осмотр разрушенного здания, допрашивают очевидцев, запрашивают и изучают должностную и техническую документацию предприятия, организован комплекс судебных экспертиз. Одна из отрабатываемых версий — аварийная работа оборудования котельной, окончательные выводы сделают после результатов экспертиз.
Дополнительные данные о ЧП привели в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Начальник пресс-службы главка Валерий Горелых сообщил, что хлопок с последующим возгоранием произошел в техническом здании на территории промзоны коммерческого предприятия, связанного с деревообработкой. Газ к объекту не подведен, котельная работала на дровах и брикетах.
В МВД отметили, что разрушенная котельная обеспечивала теплом только складские помещения фирмы, на отопление жилых домов инцидент не повлиял. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа ОВД Нижнего Тагила, прокурор Дзержинского района, сотрудники МЧС и следователи СКР. По итогам расследования действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.