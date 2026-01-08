После гибели рабочего из-за взрыва на фабрике в Нижнем Тагиле возбудили дело. Видео

По версии следствия, вечером 8 января в здании котельной произошел мощный хлопок, после чего вспыхнул пожар и обрушились конструкции. На месте погиб 60-летний рабочий. Его напарник выжил: перед взрывом он вышел на улицу, чтобы по телефону доложить руководству о резком выбросе пара из трубы.