«Я закончу тебя прям щас»: Американец вызвал туриста из РФ на бой на ломаном русском из голливудских фильмов

Перепалка американца и русского в Японии. Видео © Telegram / Mash.
Джек решил, что к нему пристают с намерением «вырвать глаз», после чего завязалась перепалка, в ходе которой американец продемонстрировал свои блестящие навыки русского языка.
«Давай драться, …мороз! Я больше русский, чем ты! А я — американец», — кричал Джек.
Экскурсовод, сопровождавший группу, предупредил всех, что за подобные конфликты в Японии можно получить до 12 суток ареста, и посоветовал сохранять спокойствие и никого не провоцировать. В итоге до драки дело не дошло, но напряжение возникло.
