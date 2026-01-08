Ричмонд
«Я закончу тебя прям щас»: Американец вызвал туриста из РФ на бой на ломаном русском из голливудских фильмов

В японской деревне Сиракава-го произошёл курьёзный межнациональный конфликт: российские туристы поинтересовались у молодого человека, не из РФ ли он, а тот воспринял это как угрозу и ответил агрессивно на уверенном русском языке, сообщает Mash.

Перепалка американца и русского в Японии. Видео © Telegram / Mash.

Джек решил, что к нему пристают с намерением «вырвать глаз», после чего завязалась перепалка, в ходе которой американец продемонстрировал свои блестящие навыки русского языка.

«Давай драться, …мороз! Я больше русский, чем ты! А я — американец», — кричал Джек.

Экскурсовод, сопровождавший группу, предупредил всех, что за подобные конфликты в Японии можно получить до 12 суток ареста, и посоветовал сохранять спокойствие и никого не провоцировать. В итоге до драки дело не дошло, но напряжение возникло.

Ранее Life.ru рассказывал, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил соотечественников с Новым годом на русском языке. В ходе своего поздравления он использовал и другие языки разных стран, подчеркнув таким образом приоритеты страны на международной арене.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

