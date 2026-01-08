Семь человек погибли при столкновении машин и грузовика в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись автомобили «УАЗ», «ВАЗ» и грузовая машина «ДАФ» с полуприцепом. В результате аварии семь человек человек из автомобиля «УАЗ» скончались на месте до приезда скорой помощи. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Авария произошла на 763-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, передает Telegram-канал ведомства.
3 января в Богородицком районе Тульской области опрокинулся пассажирский автобус. По предварительной информации, в результате случившегося пострадал 31 человек из 37 находившихся в транспортном средстве. Позднее на место происшествия прибыли десятки бригад скорой помощи.
28 декабря 2025 года на внутренней стороне Северо-восточной хорды в районе Проектируемого проезда № 911 столкнулись несколько автомобилей. В результате произошедшего движение в сторону проспекта Мира было временно затруднено на 1,5 километра.