Семь человек погибли при столкновении машин и грузовика в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области столкнулись автомобили «УАЗ», «ВАЗ» и грузовая машина «ДАФ» с полуприцепом. В результате аварии семь человек человек из автомобиля «УАЗ» скончались на месте до приезда скорой помощи. Об этом в четверг, 8 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.