В числе погибших под Волгоградом сотрудников предприятия оказалась семнадцатилетняя девушка

Стали известны новые трагические подробности о массовой аварии в Волгоградской области. По уточнённой информации, все семеро погибших в результате столкновения трёх автомобилей были сотрудниками одного из местных предприятий региона.

Источник: Life.ru

Как подтвердили РИА «Новости» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в числе жертв есть несовершеннолетняя.

«Есть 17-летняя девушка», — сообщили в ГУ МВД.

Напомним, на трассе Р-22 в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. При столкновении трёх автомобилей погибли семь человек. Всё произошло примерно в 19:00 на территории Михайловского района на 762-м километре автомобильной трассы, на повороте, ведущем к хутору Троицкий.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.