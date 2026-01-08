В числе погибших под Волгоградом сотрудников предприятия оказалась семнадцатилетняя девушка

Напомним, на трассе Р-22 в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. При столкновении трёх автомобилей погибли семь человек. Всё произошло примерно в 19:00 на территории Михайловского района на 762-м километре автомобильной трассы, на повороте, ведущем к хутору Троицкий.