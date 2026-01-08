Трамп придумал, как отделить Гренландию от Дании

«Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США», — говорится в публикации Reuters со ссылкой на источники. По информации Reuters, американские чиновники обсуждали формат, при котором каждому жителю Гренландии могут выделить от 10 до 100 тысяч долларов. Эти средства планируется использовать как стимул для изменения политического статуса острова.