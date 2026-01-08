Трамп придумал, как отделить Гренландию от Дании

Каждому жителю Гренландии могут выделить от 10 до 100 тысяч долларов.
США рассматривают вариант прямых денежных выплат жителям Гренландии, чтобы подтолкнуть их к отделению от Дании и возможному присоединению к Соединенным Штатам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями в Вашингтоне.
«Американские чиновники обсуждали отправку крупных сумм гренландцам в рамках своих попыток убедить их отделиться от Дании и потенциально присоединиться к США», — говорится в публикации Reuters со ссылкой на источники. По информации Reuters, американские чиновники обсуждали формат, при котором каждому жителю Гренландии могут выделить от 10 до 100 тысяч долларов. Эти средства планируется использовать как стимул для изменения политического статуса острова.
Американское руководство рассматривает несколько сценариев установления контроля над Гренландией, среди которых по-прежнему фигурирует и вариант с возможным задействованием вооруженных сил, пишет RT. При этом, госсекретарь США Марко Рубио заверил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в отсутствии у Вашингтона планов по военному вторжению в Гренландию, сообщил он в эфире радиостанции Radio France, передает «Национальная служба новостей».