Фицо забил тревогу из-за возможного запрета на газ из России

Фицо пояснил, что в случае запрета Словакия окажется на самом конце трубопровода и может столкнуться с нехваткой сырья. В связи с этим он попросил чешскую сторону совместно обсудить два проекта: создание газового хранилища и организацию контактного пункта на чешско-немецкой границе.