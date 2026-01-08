Фицо забил тревогу из-за возможного запрета на газ из России

Фицо обсудил с Бабишем энергетические угрозы после возможного эмбарго на газ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил серьезную обеспокоенность в связи с возможным запретом на импорт российского газа. Он обсудил эту тему с чешским коллегой Андреем Бабишем во время официального визита в Братиславу. Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции.
«Мы обсудили энергетику. После абсурдного и идеологического решения Европейской комиссии принять план RePowerEU и прекратить импорт российского газа с января 2028 года, Чехия будет для нас чрезвычайно важной транзитной территорией для доставки газа в Словакию», — сказал Фицо на совместной пресс-конференции с чешским премьер-министром Андреем Бабишем.
Фицо пояснил, что в случае запрета Словакия окажется на самом конце трубопровода и может столкнуться с нехваткой сырья. В связи с этим он попросил чешскую сторону совместно обсудить два проекта: создание газового хранилища и организацию контактного пункта на чешско-немецкой границе.