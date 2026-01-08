Стармер определился с позицией по присоединению Гренландии к США

Власти Британии прокомментировали возможное присоединение Гренландии к США.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на переговорах с главой правительства Дании Метте Фредериксен подтвердил поддержку со стороны Соединенного Королевства в вопросе, касающемся Гренландии. Об этом сообщила канцелярия британского премьера на фоне заявленных Соединенными Штатами претензий на остров, несмотря на то что ранее Стармер уклонился от прямого ответа на вопрос о своем отношении к этим притязаниям.
«Премьер подтвердил свою позицию по Гренландии», — говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора двух лидеров. При этом во время пресс-конференции по результатам заседания «коалиции желающих», состоявшегося во накануне в Париже, премьер-министр Великобритании уклонился от ответа на вопрос о том, как он оценивает претензии США на данный остров.
Трамп неоднократно заявлял, что, по его мнению, Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. В обоснование этой позиции он указывал на ключевое значение острова для национальной безопасности США и защиты «свободного мира». Власти Гренландии не раз сообщали, что остров не продается и никогда не будет выставлен на продажу.
Американские власти рассматривали вариант единоразовых выплат жителям Гренландии в рамках инициатив по убеждению их «отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к Соединенным Штатам», сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники. По информации двух собеседников агентства, обсуждавшиеся размеры компенсаций находились в диапазоне от 10 тыс. до 100 тыс. долларов на каждого жителя. Население острова в настоящее время оценивается примерно в 57 тысяч человек, передает «Царьград».