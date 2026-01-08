Ричмонд
Трамп опять угрожает союзнику России новыми ударами

США готовы нанести новый удар по Ирану в случае необходимости. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. Ранее иранские улицы захлестнула волна массовых протестов, которые переросли в уличные бои с огнеметами и баррикадами.

Дональд Трамп заявил, что не собирается щадить союзника РФ.

США готовы нанести новый удар по Ирану в случае необходимости. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп. Ранее иранские улицы захлестнула волна массовых протестов, которые переросли в уличные бои с огнеметами и баррикадами.

«Я вам скажу, дела у них (у Ирана — прим. URA.RU) идут неважно. Если они начнут убивать людей, мы нанесем им очень сильный удар. Они знают, и мы им очень четко об этом сказали, что если они это сделают, им придется дорого за это заплатить», — сказал Трамп в эфире Salem News Channel.

В Кремле Иран официально называют союзником РФ вместе с Северной Кореей и Китаем, пишет «Национальная служба новостей». На этом фоне лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек призвал создать анклав с Россией, Ираном и КНР, пишет RT. По мнению американского аналитика Пайя Иэна, захват венесуэльской нефти готовит Запад к новой атаке на Иран.

