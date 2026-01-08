Трамп опять угрожает союзнику России новыми ударами

«Я вам скажу, дела у них (у Ирана — прим. URA.RU) идут неважно. Если они начнут убивать людей, мы нанесем им очень сильный удар. Они знают, и мы им очень четко об этом сказали, что если они это сделают, им придется дорого за это заплатить», — сказал Трамп в эфире Salem News Channel.