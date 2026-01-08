В Ленинградской области зацепер погиб, упав с электрички

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Подросток-зацепер погиб, упав с электропоезда в Ленинградской области, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, группа подростков следовала запрещенным способом — снаружи электропоезда. Между станциями Рощино и Каннельярви один из несовершеннолетних упал и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.