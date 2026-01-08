Ричмонд
В Киеве арестовали девушек за исполнение российских песен

Служба безопасности Украины проверяет на предмет хулиганства действия трех девушек из Киева, которые публично исполняли песни на русском языке, сообщил 8 января telegram-канал издания «Страна.ua». По данным ресурса, поводом для разбирательства стало видео, где киевлянки катаются по городу на автомобиле и поют композиции «Moscow Never Sleeps» и «Матушка земля».

Девушки пели популярную в России песню «Матушка земля».

Служба безопасности Украины проверяет на предмет хулиганства действия трех девушек из Киева, которые публично исполняли песни на русском языке, сообщил 8 января telegram-канал издания «Страна.ua». По данным ресурса, поводом для разбирательства стало видео, где киевлянки катаются по городу на автомобиле и поют композиции «Moscow Never Sleeps» и «Матушка земля».

«В Киеве составили административные протоколы и передали в СБУ дело трех девушек. Они пели в авто песни “Moscow Never Sleeps” и “Матушка земля”», — говорится в публикации в telegram-канале.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как административное правонарушение, однако, учитывая резонанс и контекст исполняемых песен на русском языке, материалы направили в СБУ. О процессуальном статусе девушек и итоговых выводах спецслужбы пока не сообщается.