В Киеве арестовали девушек за исполнение российских песен

Служба безопасности Украины проверяет на предмет хулиганства действия трех девушек из Киева, которые публично исполняли песни на русском языке, сообщил 8 января telegram-канал издания «Страна.ua». По данным ресурса, поводом для разбирательства стало видео, где киевлянки катаются по городу на автомобиле и поют композиции «Moscow Never Sleeps» и «Матушка земля».