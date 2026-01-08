Netblocks: на всей территории Ирана пропал интернет

В Иране уже десятый день не прекращаются массовые протесты.
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks 8 января зафиксировала полное отключение сетевого доступа на территории Ирана на фоне продолжающихся протестов. Об этом организация сообщила в своих официальных аккаунтах и на сайте, указав, что перебои носят не локальный, а общенациональный характер и затрагивают как мобильный, так и проводной интернет.
«Данные в режиме реального времени показывают, что Иран сейчас находится в состоянии общенационального отключения интернета», — говорится в сообщении NetBlocks в соцсети X. По информации службы, к обрыву связи власти перешли после серии других ограничительных мер, «направленных против протестов по всей стране».
В Иране уже десятый день не прекращаются массовые протесты. Участники акций взяли под контроль два города, при этом часть сил правопорядка переходит на сторону демонстрантов. Беспорядки начались в конце декабря на фоне острого экономического кризиса, характеризующегося почти 50-процентной инфляцией, резким ростом цен и обесцениванием национальной валюты. Изначально протесты носили характер забастовки предпринимателей, однако вскоре к ним присоединились студенты. Локальные выступления в короткие сроки переросли в масштабные акции с требованиями смены действующей политической системы и отставки верховного лидера страны, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи, сообщает «Национальная служба новостей».