Более 100 тысяч человек вышли на массовые протесты в Иране

«В иранском городе Караджа этим вечером на улицы вышли десятки тысяч людей. В Мешхеде, по оценкам, число участников превысило 100 тысяч человек. В Тегеране также зафиксированы многотысячные скопления протестующих. В городе Горган на севере страны антиправительственные демонстранты ворвались в здание резиденции губернатора и подожгли его. Сообщается также о поджоге значительного количества полицейских автомобилей», — сообщают об иранских протестах местные СМИ в соцсети X.