Более 100 тысяч человек вышли на массовые протесты в Иране

Массовые протесты охватили иранские города.
В Иране по всей стране продолжаются масштабные акции протеста, включая столицу Тегеран, направленные против действующих властей. Поступают сообщения о перестрелках, наличии многочисленных жертв. По сведениям местных и зарубежных СМИ, на улицы иранских городов вышли свыше 100 тысяч протестующих.
«В иранском городе Караджа этим вечером на улицы вышли десятки тысяч людей. В Мешхеде, по оценкам, число участников превысило 100 тысяч человек. В Тегеране также зафиксированы многотысячные скопления протестующих. В городе Горган на севере страны антиправительственные демонстранты ворвались в здание резиденции губернатора и подожгли его. Сообщается также о поджоге значительного количества полицейских автомобилей», — сообщают об иранских протестах местные СМИ в соцсети X.
Согласно имеющимся данным, протестные акции распространились на 92 города в 27 провинциях страны. За последние дни зафиксированы выступления в 285 точках. Число погибших оценивается в десятки, а задержанных — в сотни. Сообщается о штурмах резиденций губернаторов, поджогах автомобилей и мотоциклов сил безопасности, отступлении подразделений спецназа полиции, а также о возведении баррикад в городах.
Международная интернет‑мониторинговая организация NetBlocks 8 января сообщила о полном прекращении доступа к сети на территории Ирана на фоне продолжающихся там протестов. В Иране уже десять дней подряд продолжаются масштабные акции протеста. Массовые выступления начались в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса. Локальные выступления в короткие сроки переросли в масштабные акции с требованиями смены действующей политической системы и отставки верховного лидера страны, 86-летнего аятоллы Али Хаменеи.