Трамп пригрозил взорвать Кубу

Отношения между Кубой и США дружескими нельзя назвать.
У Вашингтона нет других возможностей давления на Кубу, кроме вторжения и взрыва. В этом признался президент США Дональд Трамп.
«Не думаю, что осталось много (возможностей — прим. URA.RU) для давления, кроме как прийти туда [на Кубу] и взрывать это место», — заявил Трамп в беседе с журналистом Хью Хьюитту. Слова американского лидера приводит РИА Новости.
Ранее Белый дом потребовал от Венесуэлы разрыва экономических связей с Кубой, пишет «Национальная служба новостей». Власти заявляли о гибели 32 кубинцев в результате операции США в Венесуэле. По мнению Трампа, правительство Кубы близко к падению, передает RT.